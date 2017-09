Altmaier: "Reisewarnung der Türkei ist ein schlechter Witz"

BERLIN (AFP)--Die Warnung der Türkei bei Reisen ihrer Bürger nach Deutschland ist hierzulande auf scharfe Kritik gestoßen. Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) nannte sie auf Twitter einen "schlechten Witz". Er wies zugleich auf die "grundlose Haft für viele Deutsche" in der Türkei hin und nannte dies "Unrecht". Altmaier verwahrte sich in dem Kurzbotschaftendienst außerdem gegen Nazivergleiche. Diese "verletzen unsere Ehre", schrieb er.

Das Außenministerium in Ankara hatte am Wochenende einen Hinweis veröffentlicht, in dem Türken vor "rassistischen und ausländerfeindlichen Aggressionen" in Deutschland gewarnt werden. Die türkische Regierung mahnte ihre Bürger bei Aufenthalten in Deutschland zu erhöhter Vorsicht. Das deutsche Auswärtige Amt hatte erst vor wenigen Tagen seine Reisehinweise für die Türkei verschärft und unter anderem auf die jüngsten willkürlichen Inhaftierungen verwiesen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2017 08:53 ET (12:53 GMT)- - 08 53 AM EDT 09-10-17