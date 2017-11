Altmaier setzt weiter an eine Jamaika-Einigung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat sich trotz der Vertagung der Jamaika-Verhandlungen optimistisch gezeigt, dass Union, FDP und Grüne noch eine Einigung erreichen können. "Ich halte die Probleme für lösbar", sagte Altmaier im ARD-"Morgenmagazin". Die Parteien kämen "zum Teil aus ganz unterschiedlichen Richtungen", und deshalb sei es klar, dass die Verhandlungen Zeit brauchten. "Ich glaube, wir haben eine Verantwortung gegenüber unserem Land, und ich bin überzeugt, dass die meisten meiner Mitverhandler das genau so sehen", sagte er.

Jede Partei wolle in ihrer Identität erkennbar sein, und "das unter einen Hut zu bringen, erfordert etwas Geschick", meinte der Kanzleramtsminister, der an den Sondierungen teilnimmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die übrigen Spitzenverhandler verfügten aber über die notwendige Erfahrung, um eine Lösung zu erreichen. Altmaier wollte sich nicht auf einen Zeithorizont festlegen. "Wir sollten uns nicht unter Druck setzen lassen, indem wir es auf ein oder zwei Tage zuspitzen", sagte er. Man habe aber auch nicht beliebig viel Zeit.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte sich zuvor in derselben Sendung pessimistischer für eine Einigung der Jamaika-Partner gezeigt. In den strittigen Fragen wie Migration, Bekämpfung des Klimawandels oder Finanzpolitik seien die Parteien noch so weit auseinander, "dass mir momentan die Phantasie fehlt, wie wir in der kurzen Zeit zusammenkommen sollen", sagte er. "Jetzt haben sich die Fronten verhärtet." Es werde darauf ankommen, "ob es uns gelingt, in einer kleinen Gruppe diese Verhärtungen aufzulösen".

Bei Misserfolg drohen Neuwahlen

SPD-Fraktionschefin Nahles stellte unterdessen klar, dass ihre Partei auch im Falle eines Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen unverändert nicht in eine erneute große Koalition eintreten will. "Nein, es wird dann auf Neuwahlen hinauslaufen", betonte sie im "Morgenmagazin". Dies stehe. Allerdings rechnete Nahles damit, dass sich Union, FDP und Grüne letztlich doch auf eine Koalition einigen werden.

Union, FDP und Grüne hatten ihre Sondierungen über eine Jamaika-Koalition nach 18-stündigen Gesprächen am frühen Morgen unterbrochen. Bei nahezu allen großen Themen wie Flucht und Migration, Finanzen und Klima gab es keine oder nur sehr wenige Annäherungen, erklärten Teilnehmer. Die Verhandlungen sollten um 11.00 Uhr in der CDU-Zentrale mit einem Treffen im kleinen Kreis der Parteivorsitzenden und um 12.00 Uhr in großer Runde fortgesetzt werden.

Nach Angaben von Teilnehmern hatte es in der Nacht beim Thema Flüchtlinge zwischen CSU und Grünen besonders gekracht. Die Christsozialen lehnen einen Familiennachzug ab und erklärten diese Haltung für nicht verhandelbar. Dies wiederum brachte die Grünen auf die Palme. Für die CSU sei es "ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu einer Ausweitung der Zuwanderung kommt", sagte Parteichef Horst Seehofer nach der Unterbrechung der Verhandlungen. Entgegen anderslautender Meldungen gab es beim Solidaritätszuschlag offenbar ebenfalls keine Lösung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eigentlich vorgegeben, man wolle am Donnerstag "mit allem" fertig sein und entscheiden, ob Koalitionsgespräche möglich seien. Stattdessen sollen nun die Sondierungsgespräche, die im Konrad-Adenauer-Haus fortgesetzt werden, nach den Aussagen mehrerer Verhandlungsteilnehmer noch das ganze Wochenende dauern.

