Altmaier - USA können Klimaschutz-Prozess nicht abwürgen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat mit Unverständnis auf die US-Entscheidung zum Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag reagiert.

"Wir waren alle enttäuscht in der Bundesregierung", sagte er am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Es mache traurig, "dass mit einem Federstrich einer der ganz wichtigen Partner im Klimaschutz aussteigt". Dem Klimaschutz-Prozess stoppen könnten die USA aber nicht, dazu sei das Thema zu wichtig. "Deshalb bin ich überzeugt, dass der Weg weitergehen wird, dass das Abkommen überlebt", sagte er. Am Ende müssten sich die USA womöglich fragen, ob sie nicht der eigenen Wirtschaft schadeten, wenn sie Illusion schürten, man könne den Klimawandel ignorieren.

Altmaier sprach sich gegen Neuverhandlungen aus. Diese seien der falsche Weg, sagte er. Man könne nicht mit ständigen Richtungsänderung immer neue Unsicherheiten für alle Beteiligten schaffen. Die Diskussion über den Klimaschutz werde nun weltweit einen Aufschwung erleben. Insofern könnte Trumps Austrittsentscheidung etwas Gutes haben. Auch in den USA gebe es viele Unterstützer des Vertrages. Deutschland werde gemeinsam mit seinen europäischen Partnern weiter für den Klimaschutz eintreten. Wichtig sei aber auch, dass man Länder wie Indien und China mit im Boot habe. US-Präsident Trump hatte am Donnerstag erklärt, sein Land wolle aus dem Pariser Klimavertrag aussteigen, weil der für die USA unfair sei.[nL8N1IZ08K]