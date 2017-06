American Tower zahlt höhere Dividende aus

Der Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 64 US-Cents an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Gegenüber dem Vorquartal ist dies eine Anhebung um zwei Cents oder 3,2 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 14. Juli 2017 (Record date: 19. Juni 2017).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet künftig 2,56 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 131,83 US-Dollar (Stand: 1. Juni 2017) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise 1,94 Prozent. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,62 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 307 Mio. US-Dollar.

American Tower Corporation firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen mit Firmensitz in Boston bietet Dienstleistungen in der Telekommunikations-Infrastruktur inklusive dem Betrieb von Mobilfunktürmen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 55,76 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de