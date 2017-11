AmerisourceBergen steigert Dividende

Der amerikanische Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen (ISIN: US03073E1055, NYSE: ABC) wird am 4. Dezember seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,38 US-Dollar ausbezahlen und erhöht damit die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 4 Prozent. Record date ist der 20. November 2017. Das Unternehmen aus dem S&P-500-Index schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 75,99 US-Dollar (Stand: 9. November 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,00 Prozent. AmerisourceBergen erwirtschaftete im Jahr 2016 mit rund 19.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 147 Mrd. US-Dollar. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 38,71 Mrd. US-Dollar und einen operativen Gewinn von 170 Mio. US-Dollar.

In seiner heutigen Form entstand der Konzern 2001 durch die Fusion der Unternehmen Amerisource und Bergen. Der Arzneimittelgroßhändler verkauft Medikamente, Gesundheits- und Pflegeprodukte an Kunden wie Apotheken, Kliniken oder Gesundheitszentren. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,77 Prozent im Plus.

