ANALYSE/Credit Suisse: Klöckner & Co profitiert von Stahlpreiserholung

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) profitiert nach Einschätzung der Schweizer Großbank Credit Suisse von der Erholung der Stahlpreise. Diese sei im Aktienkurs des SDax-Unternehmens bislang noch nicht eingepreist, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie am Montag. Er hob das Kursziel von 11,80 auf 13,80 Euro an und stufte die Aktien des Konzerns von "Neutral" auf "Outperform" hoch.

Der Analyst hob die Gewinnerwartungen an. Für das vierte Quartal 2017 und das erste Quartal 2018 rechnet er nach einem saisonal etwas schwächeren dritten Jahresviertel mit einer wieder schwungvolleren Gewinnentwicklung. Für das Jahr 2018 erwartet er ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 250 Millionen Euro. Bisher lag seine Schätzung bei 241 Millionen Euro.

Für den Analysten ist zudem die Digitalisierung des Stahlhändlers als positiv zu bewerten. Hier dürfte der Kapitalmarkttag Ende September die Fortschritte aufzeigen.

Am 25. Oktober will Klöckner die Resultate für das dritte Quartal präsentieren. Der Analyst erwartet ein Ebitda von 42 Millionen Euro und damit im Rahmen der Unternehmensprognose.

Gemäß der Einstufung "Outperform" erwartet die Credit Suisse in den nächsten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von dem Analysten beobachteten Werten derselben Branche./oca/mis/das

Analysierendes Institut Credit Suisse.