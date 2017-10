ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Vonovia auf 44 Euro - 'Buy'

Anzeige

DAX startet fester -- Nikkei in Grün -- Unabhängigkeitserklärung Kataloniens rückt näher -- Keine oder nur geringe Erstattung für rund 100 000 Air-Berlin-Kunden

RTL-Aktie steigt - Aussicht auf stabile Dividende. Zinskosten für Spanien steigen nach Referendum in Katalonien. Hapag-Lloyd handeln erstmals ex Bezugsrechte. VW kommt mit Umrüstung von Dieselfahrzeugen in Deutschland voran. Talanx glaubt nicht an Preiswende. Fusion von Siemens und Alstom mögliche Gefahr für Standort Deutschland.