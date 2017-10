ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Cancom (CANCOM SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei gut positioniert in einem solide wachsenden Markt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer Studie vom Mittwoch. Obwohl die Aktie im laufenden Jahr bereits um mehr als 40 Prozent zugelegt habe, sei sie immer noch attraktiv bewertet./edh/mis

Datum der Analyse: 04.10.2017