ANALYSE-FLASH: Commerzbank belässt SLM Solutions auf 'Reduce' - Ziel 24 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat die Aktie des 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions nach einem Großauftrag aus China vorerst auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Adrian Pehl kündigte in einer Studie vom Montag allerdings eine Überprüfung seiner Anlageempfehlung an. Da die Auftragsdynamik in China sehr stark zu sein scheine, könnten die Anleger eine weiterhin nicht auszuschließende Gewinnwarnung des Unternehmens in zeitlicher Nähe zur diesjährigen Branchenmesse ignorieren./gl/la

Datum der Analyse: 16.10.2017

