ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für Uniper auf 22 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Uniper von 16,80 auf 22 Euro angehoben und damit an das in dieser Höhe in Aussicht gestellte Übernahmeangebot von Fortum angepasst. Die Einstufung der Aktie des Kraftwerkbetreibers wurde auf "Hold" belassen. Die Marke von 22 Euro dürfte künftig als Unterstützungszone für den Uniper-Kurs fungieren, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Donnerstag. Aufwärtspotenzial ergäbe sich bei einem Gegengebot eines Fortum-Konkurrenten, bei besseren Fundamentaldaten im Stromgeschäft oder wenn die Finnen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anstreben sollten./edh/zb

Datum der Analyse: 28.09.2017

