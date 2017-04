ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Grammer auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Grammer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 65 auf 57 Euro gesenkt. Analyst Michael Punzet begründete dies in einer Studie vom Freitag mit zunehmenden Unsicherheiten vor der Hauptversammlung des Autozulieferers. Die umstrittene Investorenfamilie Hastor hält 20 bis 30 Prozent der Grammer-Aktien, will den Vorstandschef ablösen und die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen. Ohne eine Anteilsaufstockung dürfte dies den Hastors kaum gelingen, so Punzet. Sollten sie sich allerdings durchsetzen, sieht der Experte erhebliche negative Auswirkungen. Bislang entwickle sich Grammer sehr solide, sagte er mit Blick auf die Resultate des ersten Quartals./ag/gl