ANALYSE-FLASH: Equinet hebt Munich Re auf 'Accumulate' und Ziel auf 200 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Equinet hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der jüngsten Serie an Hurrikanen von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 200 Euro angehoben. Die Schwächephase an den Rückversicherungsmärkten wegen der Wirbelstürme dürfte zu einem Ende kommen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Donnerstag. Sie seien zwar eine klare Belastung, die Schäden sollten für Munich Re aber zu verkraften sein. Die Aktie sei attraktiv bewertet./tih/la

Datum der Analyse: 05.10.2017

