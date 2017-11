ANALYSE-FLASH: Equinet senkt Zalando auf 'Accumulate' und Ziel auf 44,50 Euro

GO

Heute im Fokus

DAX kaum verändert -- E.ON mit Gewinnsprung -- Vonovia verdient deutlich mehr -- HeidelbergCement übertrifft Erwartungen -- Symrise, EVOTEC, Snap, Bitcoin im Fokus

Schneider Electric will Softwarespezialisten übernehmen. Ahold Delhaize plant Aktienrückkauf. Joint Venture mit SEE in Großbritannien: innogy soll kleiner Partner werden. Dürr wächst im dritten Quartal wieder. Hannover Rück federt Katastrophenschäden mit Aktienverkäufen ab. Axel Springer bleibt auf digitalem Wachstumskurs. NORMA Group weiter im Aufwind.