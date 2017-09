ANALYSE-FLASH: Exane BNP belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 106 Euro

Anzeige

Heute im Fokus

DAX deutlich stärker -- AIXTRON-Aktie erstmals seit fast drei Jahren über 10 Euro -- Software-Leak verrät Namen und Features der neuen iPhones -- Munich Re, Hannover Rück, Air Berlin, Evonik im Fokus

Fokus auf E-Mobilität bei Kapitalmarkttag belastet Daimler. innogy bei Auktion für britischen Windpark erfolgreich. So viel kostete Winterkorn die VW-Villa. IPO: Batteriespezialist Voltabox will im Herbst an die Börse gehen. CTS Eventim stärkt Veranstaltungsgeschäft mit Übernahme in Italien. Ratiopharm-Mutter Teva findet neuen Chef.