ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Daimler nach Zahlen auf 'Neutral' - Ziel 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns im ersten Quartal habe in allen Sparten seine Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer ersten Reaktion am Dienstagabend./ck/mis