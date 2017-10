ANALYSE-FLASH: Goldman hebt ABB auf 'Conviction Buy' - Ziel 31 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ABB von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel hob Analystin Analystin Daniela Costa in ihrer Branchenstudie vom Dienstag von 25 auf 31 Franken an. Die Geschäftsperspektiven für Investitionsgüterkonzerne wie den schweizerischen Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB hätten sich aufgehellt, schrieb die Analystin. Insgesamt scheine die Erholung weitgehend in die Kurse der Konzerne eingepreist, ABB und Nexans zählten allerdings zu den Unternehmen, die von einer steigenden Ausgabenbereitschaft der Kunden am stärksten profitieren dürften./mis

Datum der Analyse: 31.10.2017

