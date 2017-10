ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Hannover Rück auf 111 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 110 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Infolge der starken Hurrikane in den USA dürften die Rückversicherungsprämien 2018 zwar etwas steigen, allerdings dürfte die Branche weiter unter Druck stehen, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie vom Dienstag./mis/zb

Datum der Analyse: 31.10.2017

