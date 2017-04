ANALYSE-FLASH: Goldman setzt Walt Disney auf die 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Walt Disney auf die "Americas Conviction Buy List" gesetzt und die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Der Erfolg der Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" stärke sein Vertrauen, dass sich das Ergebniswachstum je Aktie im Geschäftsjahr 2017/18 von zuvor 6 Prozent auf dann 13 Prozent beschleunigen werde, schrieb Analyst Drew Borst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie./ck/tav

