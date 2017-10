ANALYSE-FLASH: Goldman streicht Schneider Electric von 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schneider Electric von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa nannte in einer Studie vom Dienstag ein Kursziel von 84 Euro. Das Umfeld für Investitionsgüterkonzerne wie dem Elektrokonzern Schneider Electric helle sich auf, doch sei Vieles bereits in die Kurse eingepreist, schrieb die Expertin. Schneider zählt aber zu ihren Favoriten, da sie bei Anbietern von Software- und Digitalisierungsproduktion mehr Potenzial sieht./mis/zb

Datum der Analyse: 31.10.2017

