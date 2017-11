ANALYSE-FLASH: HSBC senkt BASF auf 'Reduce' und hebt Kursziel auf 85 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat BASF nach dem jüngsten Kursanstieg von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Gleichzeitig erhöhte Analyst Sriharsha Pappu in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von 78 auf 85 Euro. Die BASF-Aktie legte in den vergangenen drei Monaten rund 20 Prozent und damit deutlich stärker als der Dax zu. Am Dienstag war der Kurs bis auf das Rekordhoch von 97,90 Euro gestiegen, bevor er ins Minus drehte. Mit einem Börsenwert von 88 Milliarden Euro ist BASF das an der Börse fünftteuerste Unternehmen Deutschlands./zb

Datum der Analyse: 08.11.2017

