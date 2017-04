ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 157 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 149 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während mit der relativ hohen Bewertung, der Dividendenausschüttung im Mai und der nahenden Hurrikan-Saison in den USA Abwärtsrisiken drohten, sollten das Überschusskapital und die Reserven des Rückversicherers die Aktie stützen, schrieb Analyst Anasuya Iyer in einer Studie vom Montag./gl/ajx