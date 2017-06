ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 22,10 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 18,20 auf 22,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern dürfte die Rückzahlungen infolge der gekippten Brennelementesteuer für einen Aktienrückkauf nutzen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Freitag. Der Experte rechnet mit einem Volumen von 600 Millionen Euro in den Jahren 2017 und 2018. Im kommenden Jahr dürfte RWE zudem kleinere Übernahmen im deutschen Stromgeschäft tätigen, Appetit auf größere Zukäufe habe der Konzern hingegen wohl nicht./tav/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------