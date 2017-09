ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Airbus auf 'Hold' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel beließ Jefferies-Analyst Sandy Morris in einer am Freitag veröffentlichten Studie bei 75 Euro. Die Airbus-Aktie war am Donnerstag auf das Rekordhoch von 77,98 Euro gestiegen. Der Jefferies-Experte hatte die Aktie jahrelang zum Kurs empfohlen. Das erste Mal Anfang 2015 - damals noch mit einem Kursziel von 27 Euro. Seitdem ist der Börsenwert des Unternehmens um fast 190 Prozent auf zuletzt rund 60 Milliarden Euro gestiegen./zb/stk

Datum der Analyse: 22.09.2017

