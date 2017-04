ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Eon auf 'Hold' und Ziel auf 7,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon (EON SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 7,80 Euro gesenkt. Seine Zuversicht mit Blick auf die Aktien des deutschen Versorgers sei gesunken, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. So seien regulatorische Eingriffe in den britischen Privatkundenmarkt nun wahrscheinlicher als zuvor. Zudem sei insgesamt der Barmittelzufluss auf kurze Sicht schwach, ferner mangele es an langfristigen Gewinntreibern./la/zb/ag