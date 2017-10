ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler nach Zahlen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi verwies am Freitag in einer ersten Einschätzung auf eine sehr starke Margenentwicklung des Autobauers. Das dritte Quartal wertete er insgesamt als solide./tih/ag

Datum der Analyse: 20.10.2017