ANALYSE-FLASH: Kursschwäche von HeidelbergCement zum Kauf nutzen - Davy

DUBLIN (dpa-AFX) - Das irische Investmenthaus Davy hat die Einstufung für die Aktien von HeidelbergCement von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel stockte Anaylst Robert Gardiner in einer Studie vom Freitag auf 105 Euro auf. Er liegt damit rund 23 Prozent über dem jüngsten Xetra-Schluss. Die europäischen Zementpreise stünden kurz vor einer positiven Trendwende, so der Experte. Die Zweifel an den Synergien aus der Übernahme an Italcementi hält er für ebenso überzogen wie die Sorgen um die Endmärkte der Heidelberger. Die Kursschwäche sieht Gardiner daher als Kaufchance./ag/das