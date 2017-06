ANALYSE-FLASH: Macquarie hebt Ziel für Uniper auf 22 Euro - 'Outperform'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Uniper von 19 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kraftwerkbetreiber sei sein bevorzugter Branchenwert in Deutschland, schrieb Analyst Peter Crampton in einer Studie vom Freitag. Trotz Kursrally werde das Papier noch mit deutlichem Abschlag auf den Wettbewerb gehandelt und bleibe attraktiv. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung dürfte daher weitergehen. So traut Crampton dem Russlandgeschäft in den Jahren 2017 bis 2019 einen höheren Gewinnbeitrag (EPS) zu als der Konsens. Die Zieländerung reflektiere unter anderem die höhere Bewertung des Gastransportgeschäfts./la/tav

