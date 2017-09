ANALYSE-FLASH: Merrill Lynch hebt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 320 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Novo Nordisk von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 255 auf 320 dänische Kronen angehoben. Mit der Preisentwicklung für Diabetesmedikamente in den USA ins Jahr 2018 hinein sowie Daten der Sustain7-Studie seien zwei bisher potenzielle Risiken nun ergebnislos verschwunden, schrieb Analyst Sachin Jain in einer Studie vom Mittwoch. Auf dem aktuellen Kursniveau sei ein noch positiveres Votum für die Aktien des Pharmakonzerns aber nicht möglich./mis/zb

Datum der Analyse: 06.09.2017

