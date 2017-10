ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt Osram auf 'Underweight' - Ziel 54,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für OSRAM nach dem nahezu kompletten Ausstieg von Siemens aus dem Lichttechnik-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Zwar habe es in den letzten Jahren bereits entsprechende Spekulationen gegeben, dennoch könnte die Transaktion zu diesem kritischen Zeitpunkt manchen Anleger überraschen, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer Studie vom Donnerstag.

Nunmehr verflüchtigten sich Gerüchte, wonach ein strategisch interessierter Investor ein Übernahmeangebot für Osram abgeben könnte. Zudem seien die Markterwartungen mit Blick auf das operative Geschäft zu optimistisch, fuhr Carrier fort und verwies unter anderem auf die Anlaufkosten für die Fabrik in Kulim./la/tih

Datum der Analyse: 05.10.2017