ANALYSE-FLASH: Raymond James senkt BASF auf 'Market Perform' - Ziel 91 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Raymond James hat BASF aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Market Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 91 Euro belassen. Analyst Patrick Lambert ordnete in einer Branchenstudie vom Montag seine Empfehlungen mit Blick auf das dritte Quartal neu. BASF dürfte zwar sektorweit am stärksten von einer Erholung der Öl- und Gaspreise profitieren. In den Aktien des Chemiekonzerns sei das Aufwärtspotenzial aber schon voll eingepreist. Sie habe sich seit Juli stark entwickelt./tih/la

Datum der Analyse: 16.10.2017

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------