ANALYSE-FLASH: RBC Capital hebt Rio Tinto auf 'Top Pick' - Ziel 4400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Rio Tinto nach dem jüngsten Kursrückschlag von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft und das Kursziel auf 4400 Pence belassen. Die Papiere des Bergbaukonzerns seien nun günstig wie nie in den vergangenen fünf Jahren, schrieb Analyst Tyler Broda in einer Studie vom Mittwoch. Der Markt schätze das Eisenerzgeschäft mittelfristig viel zu pessimistisch ein./ag/edh

