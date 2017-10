ANALYSE-FLASH: RBC Capital senkt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC Capital hat sein Votum für Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) um gleich zwei Stufen von "Outperform" auf "Underperform" gesenkt und das Kursziel von 4,85 auf 4,60 Euro reduziert. Die Kostenvorteile durch die E-Plus-Fusion dürften 2018 an ihrem Höhepunkt ankommen und die Kernmarke O2 neige zur Schwäche, argumentierte Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Mittwoch für seine neue Einschätzung. Der Telekom-Anbieter müsse sich außerdem mit mehr Wettbewerbsdruck auseinander setzen./tih/mis

Datum der Analyse: 04.10.2017