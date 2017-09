ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Swiss Re auf 101 Franken - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Swiss Re von 102 auf 101 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung geringerer Erträge in der Sach- und Unfallversicherung habe er seine Nettogewinnprognose für 2017 reduziert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Branchenstudie vom Montag. Seine Dividendenschätzung für den Schweizer Rückversicherer für 2019 erhöhte der Experte indes./edh/das

Datum der Analyse: 04.09.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

