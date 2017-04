ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für BMW auf 98 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BMW nach vorläufigen Quartalszahlen von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohersteller sei gut in das neue Jahr gestartet, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sie hoben ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2017 und 2018 leicht an und damit auch das Kursziel./ck/zb

