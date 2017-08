ANALYSE-FLASH: UBS belässt Vonovia auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) auf "Neutral" belassen. Entgegen den Marktbefürchtungen bestehe keine Gefahr einer Abkühlung des deutschen Wohnimmobilienmarktes, schrieb Analyst Charles Boissier in einer Branchenstudie vom Montag und verwies auf eine UBS-Umfrage unter 2000 Mietern. Auch wenn die hiesigen Sektortitel im bisherigen Jahresverlauf bereits um 20 Prozent gestiegen seien, notierten sie immer noch rund 8 Prozent unter ihren für 2018 erwarteten Substanzwerten. Seine bevorzugten Branchenpapiere sind Ado Properties, Deutsche Wohnen und Grand City, während er LEG Immobilien und Vonovia am wenigsten favorisiert./edh/gl

Datum der Analyse: 21.08.2017

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------