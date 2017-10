ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy'

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot -- Allianz will Aktienquote bei 8 Prozent halten -- Käufer für alle Air-Berlin-Teile gefunden - Flugbetrieb eingestellt -- Deutsche Bank im Fokus

Volkswagen peilt mit Kernmarke höhere Gewinnziele an. RIB Software steigert Gewinn und Prognose. Glencore erhöht dank gutem Quartal Jahresprognose. Akzo Nobel: Gespräche mit Axalta über Fusion von Farben- und Lacke-Sparte. HSBC kehrt in Gewinnzone zurück. Novartis will Advanced Accelerator kaufen.