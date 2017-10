ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 129 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat WACKER CHEMIE nach einem Kapitalmarkttag in London von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 129 Euro belassen. Das Management des Chemiekonzerns habe Erwartungen an eine Sonderdividende im Jahr 2018 gedämpft, auf die wegen der Veräußerung eines 28-prozentigen Anteils am Waferhersteller Siltronic gehofft wurde, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Freitag. Zwar sänken nun die Nettofinanzschulden, doch zugleich stiegen die Kapitalkosten, weshalb er die Aktie abgestuft habe./ck/tih

Datum der Analyse: 06.10.2017