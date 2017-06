ANALYSE: Merrill rechnet bei Linde dank höherer Profitabilität mit Kursanstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Zustimmung des Linde-Aufsichtsrats (Linde) ist laut der US-Investmentbank Merrill Lynch der Weg frei für eine Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair. Den Zusammenschluss sieht die Analystin Stephanie Bothwell aus strategischer Sicht positiv und traut dem gemeinsamen Unternehmen in ihrer Studie vom Mittwoch noch höhere Synergien zu als bisher angestrebt.

Gemeinsam werde man stärker sein als zuvor, so die Expertin. Die operative Marge der Deutschen im Industriegasegeschäft liege mit 28 Prozent unter den 33 Prozent von Praxair. Das Management der Amerikaner habe in der Vergangenheit großes Geschick bei operativen Verbesserungen bewiesen - eine Fähigkeit, die den Münchnern eventuell etwas gefehlt habe, so Bothwell. Bei steigender Profitabilität werde sich auch der Bewertungsabschlag gegenüber den Papieren der Konkurrenz reduzieren.

Sie empfiehlt sowohl die Linde-Aktie als auch Praxair-Papiere zum Kauf. Den Anteilsscheinen der Deutschen traut sie mit 205 Euro im Vergleich zum aktuellen Xetra-Niveau von 175 Euro ein Potenzial von gut 17 Prozent zu. Rund 12 Prozent Spielraum signalisiert derweil ihr Kursziel von 150 US-Dollar für Praxair./ag/mis/jha/

Analysierendes Institut Merrill Lynch