ANALYSE/Metzler: Deutsche Post fehlt vorerst größeres Kurspotenzial - Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler sieht bei der Aktie der Deutschen Post (Deutsche Post) vorerst nur noch wenig Kurspotenzial. Es sei Zeit für eine Atempause, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer Studie vom Montag. Sein Kursziel für die "Aktie Gelb" senkte er von 35 auf 33,80 Euro. Aktuell kostet sie 31,245 Euro, nachdem sie Anfang März ihren seit Februar 2016 laufenden Aufwärtstrend mit einem Rekordhoch von 32,95 Euro gekrönt hatte.

Hoymann stufte das Papier zudem von "Buy" auf "Hold" ab. Damit erwartet er, dass der Kurs in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt. Die am 11. Mai anstehenden Zahlen für das erste Quartal könnten die gute Laune der Anleger zumindest vorerst dämpfen, so der Experte. Er erwartet ein "nur sehr moderates Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 2 Prozent." Die jüngsten Preiserhöhungen für Geschäftskunden könnten Spuren hinterlassen. Auch höhere Frachtraten stellten weiterhin eine Belastung dar.

Hoymann reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2017 und 2018 etwas. Sie implizierten nun für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum des Ebit von im Schnitt 7 Prozent. Damit liegt Hoymann unter der vom Bonner Logistikkonzern für 2020 angepeilten Ziffer von mehr als 8 Prozent und auch unter den mittleren Marktschätzungen.

Laut dem Analysten sind zwar auch 7 Prozent nicht schlecht, doch bestehe die Gefahr, dass leichte Revisionen der Konsensprognosen die Aktienkursentwicklung in den kommenden Wochen belasten könnten.

Bei einem "Hold"-Votum erwartet Metzler, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt./ajx/mis/jha/

Analysierendes Institut Metzler.