ANALYSE: SocGen sieht Uniper als Dividendenperle

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktie von Uniper ist nach Einschätzung der französischen Großbank Societe Generale (Société Générale SA) (SocGen) für Dividendenjäger besonders attraktiv. Bei der ehemaligen Kraftwerks-Tochter von Eon (EON (EON) SE) bekämen die Anleger enorme Dividendensteigerungen zu einem attraktiven Preis, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer Studie vom Dienstag. Mit der aktuellen Börsenbewertung von knapp 5,7 Milliarden Euro sei Uniper zudem "ein mundgerechter Happen" für einen übernahmeinteressierten Käufer aus der Branche.

Uniper werde 75 bis 100 Prozent der freien Barmittel aus dem operativen Geschäft als Dividende ausschütten, so der Analyst. Seinen Berechnungen zufolge bedeutet dies, dass die Dividende je Aktie von 0,64 Euro im Jahr 2017 auf 1,82 Euro im Jahr 2020 zulegen sollte. Die Konsensprognosen gingen derzeit für 2020 zwar nur von 1,05 Euro je Anteilsschein aus, aber selbst bei dieser Ausschüttung kämen die Anleger noch auf eine Rendite von etwa 6,8 Prozent.

GUTER PREIS FÜR GASFELD ERZIELT

Mit seiner im Februar erfolgten Abstufung auf "Hold" sei er noch davon ausgegangen, dass der Rückenwind durch höhere Rohstoffpreise nachlassen und höhere Barmittelabflüsse von 2017 bis 2018 die Dividendenstory verzögern würden, schrieb Schumacher. Dann habe Uniper aber seinen 25-prozentigen Anteil am Gasfeld Yuzhno-Russkoje zum Preis von 1,8 Milliarden Euro veräußert - doppelt so viel, wie er in seiner Bewertung veranschlagt habe. Zugleich habe man den Markt in Sachen Dividende mit der Aussage beruhigt, dass sie in diesem Jahr um 15 Prozent steigen solle.

Der Experte empfahl daher das Papier wieder zum Kauf und hob sein Kursziel von 13,60 auf 18,50 Euro (aktueller Kurs: 15,855 Euro) an.

Gemäß der Einstufung "Buy" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von SocGen auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Gewinn (Kursentwicklung + Dividende) von mindestens 15 Prozent aufweisen./ajx/ag/das

Analysierendes Institut Societe Generale S.A.