ANALYSE-Trump bringt Merkels G20-Gipfel in die Bredouille

- von Gernot Heller

Berlin (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht mit seinem Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg in Turbulenzen zu stürzen.

Ob Gastgeberin Angela Merkel das Treffen am Ende noch im Scheinwerferlicht der TV-Kameras als Erfolg verbuchen kann, mit dem sie dann als Rückenwind in die heiße Phase des Bundestagswahlkampf gehen kann, darüber streiten die Experten derzeit.

Eines wird der Gipfel nach der Trump-Entscheidung mit Sicherheit nicht ausenden können: ein Signal der Einigkeit der großen Industrie- und Schwellenländer zu den wesentlichen Herausforderungen der Weltwirtschaft. Dass er just in einer der entscheidenden Fragen zur Zukunft der Menschheit, dem Kampf gegen die Klimaerwärmung, mit den USA sein wichtigstes Mitglied nicht mehr an Bord hat, stellt für die G20 einen tiefen Einschnitt dar.

Für die G20-Experten Claudia Schmucker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) ist daher mit Blick auf das Treffen in Hamburg am 7. und 8. Juli klar: "Der große historische Gipfel kurz vor der Bundestagswahl: das wird er auf keinen Fall." Sie sieht bestenfalls Chancen für einen "Gipfel der kleinen Fortschritte" - trotz im Vorfeld ohnehin schon niedriger Erwartungen, wie sie sagt.

Für die Wahlkämpferin Merkel aber könnte sich der Gipfel dennoch auszahlen, hofft man in ihrem Umkreis. "Die Bundeskanzlerin freut sich auf den G20-Gipfel in Hamburg und auch auf die klimapolitische Diskussion, die da zu führen ist", sagt denn auch ihr Sprecher Steffen Seibert. "Jetzt erst recht ist es wichtig, diese Diskussion zu führen", argumentiert er. Von der Hoffnung, Trump hier mit ins Boot zu holen, hat man sich in der Regierung verabschiedet. Wenn es der Kanzlerin nun aber gelingt, "die Reihen der übrigen zu schließen", wie es Seibert ausdrückt, könnte sich das auch beim Wähler bezahlt machen. Schließlich geht es um viel. Für die Regierung ist der Pariser Vertrag "ein Abkommen zur Bewahrung der Schöpfung", wie es Seibert ausdrückt.

HOFFNUNG INDIEN UND CHINA

Für die G20, das seit knapp zehn Jahren wichtigste Abstimmungsgremium in der globalen Wirtschaftspolitik, könne der Hamburger Gipfel dennoch zum Fanal werden. Es geht um den Abschied vom Gemeinschaftsprozess, zu dem sich alle bekennen. Dass das Hamburger Treffen wenig Chancen hat, zum großen Erfolg zu werden, hatte schon das dürftige Ergebnis der Zusammenkunft der Chefs der "alten" etablierten Industrieländer - der USA, der drei wichtigsten europäischen Länder sowie Japans und Kanadas - im italienischen Taormina vor wenigen Tagen signalisiert. Schon beim G7-Gipfel hatte Trump die Partner beim Klimaschutz auflaufen lassen.

Inzwischen ist der Prozess einer neuen Gewichte-Verteilung in der G20 und darüber hinaus in Bewegung gekommen. Es war EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der davon sprach, dass Länder wie China ein Stück das Vakuum füllen könnten, das die USA hinterlassen. Er sprach über den Klimaschutz. Inzwischen hat Chinas Regierungschef Li Keqiang der G20-Gastgeberin Merkel zum Pariser Klimavertrag in Berlin zugesagt: "China wird zu seiner Verantwortung stehen." Auch Indiens Premier Narendra Modi hatte der Kanzlerin kurz zuvor in Berlin versichert, Indien werde auch bei einem US-Ausstieg am Pariser Klimaabkommen festhalten.

Gerade diese Länder sind es, denen Trump nun zu mehr Gewicht verhilft. Das ist wichtig, denn China und Indien, sind nicht nur die Nummer Eins und Drei unter den größten globalen CO2-Verschmutzern. Sie sind es, die die Weltwirtschaft mit Wachstumsraten von sechs und sieben Prozent am stärksten vorantreiben, die dafür sorgen, dass der deutsche Exportmotor brummt. Wenn das nicht Gründe für eine engere Allianz mit diesen Ländern sind?

Wichtig dafür, dass der G20-Gipfel in Hamburg wenigstens zu einem "Gipfel der kleinen Fortschritte", und nicht zu einem Misserfolg wird, ist, dass der in Taormina erzielte Kompromiss zum Freihandel auch in der G20 hält. Dort hatte sich Trump nach monatelanger Weigerung durchgerungen, nun doch protektionistische Praktiken abzulehnen und sich zu einem regelgebundenen weltweiten Freihandelssystem zu bekennen. Schmucker glaubt: "Die G7-Formulierung wird, so denke ich, wird auch im G20-Kommunique so ähnlich drinnenstehen". Allerdings: Die Differenzen, was einen "freien und fairen Handel" ausmacht, bleiben. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries gestand gerade erst nach einem USA-Besuch ein: die Drohung mit Sanktionen, Strafzöllen liegen in den USA auf dem Tisch.