Analyst sieht Chance für Sprint-T-Mobile-Fusion unter 50%

Die Chancen für eine mögliche Fusion der beiden US-Mobilfunkkonzerne von Sprint und T-Mobile US betragen nach Ansicht eines Analysten weniger als 50 Prozent. Er sei nicht überzeugt, dass T-Mobile und Sprint einen Deal zustande bringen würden, der beiden Seiten zugute komme, schreibt William Power von R.W. Baird, der T-Mobile mit "Neutral" einstuft. Sollten sie es dennoch angehen, so müsste der Vertrag wohl eine hohe Vertragsstrafe für T-Mobile vorsehen, möglicherweise in Form von Spektrum, sollten die Regulierer den Deal verhindern. Die Chancen für eine Genehmigung läge unter 50 Prozent, selbst wenn die Unternehmen Zugeständnisse machen würden.

An den Märkten waren jüngst wieder einmal Spekulationen über eine Fusion von Sprint und T-Mobile US aufgeflammt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge führen Sprint und deren Muttergesellschaft Softbank Gespräche mit der Mutter von T-Mobile US, der Deutschen Telekom, und zwar auf "informeller" Basis im Hinblick auf eine "Transaktion." Die Agentur beruft sich dabei auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen. Banker seien noch nicht beauftragt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 12:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 47 PM EDT 05-12-17