Mit diesem Studium wird man CEO bei einem Dow Jones-Unternehmen

Platz 15: Das Ranking

Wer CEO werden will, braucht in der Regel eine wissenschaftliche Ausbildung. In den Chefetagen des US-Leitindex Dow Jones wird dies besonders deutlich. Doch mit welchem Studium haben es die Top-Manager bis an die Spitze geschafft? Das folgende Ranking zeigt, welche Studiengänge für die Dow-Jones-Chefs am zielführendsten waren. Stand ist der 29.11.2016.

Quelle: finanzen.net, Bild: istockphoto_stokkete