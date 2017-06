Die europäischen Börsen holen auf - mit welchen Aktien Anleger dabei sind

Manchmal sind Investoren doch recht wankelmütige Zeitgenossen. Was heute noch in ihrer Gunst steht, kann morgen schon in Ungnade fallen und umgekehrt. Wie unbeständig Anleger als Gruppe in Gesinnung und Haltung sind, kann man deutlich an der Anlageregion Europa erkennen. So wurden die hiesigen Börsen im Vorjahr noch mit Verachtung gestraft - Investoren mieden die lokalen Aktienmärkte wie die Pest. Europäische Aktienfonds erlitten einen Kapitalabzug von mehr als 100 Milliarden Dollar. Doch in diesem Jahr hat sich das Blatt gewendet und das Kapital strömt wieder massiv zurück an die europäischen Aktienmärkte. So verbuchten auf Europa ausgerichtete Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) zuletzt 24 Wochen in Folge Kapitalzuflüsse.

Neben der generellen Eigenart der Finanzmarktakteure, ihre Anlagepositionen ständig nervös hin- und herzuschieben, finden sich gleich mehrere Einflussfaktoren zur Erklärung dieses Sinneswandels. Zentral sind dabei positive Entwicklungen im politischen wie auch wirtschaftlichen Umfeld. Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse sind überraschend gut ausgefallen. Die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe steigen seit sieben Monaten und deuten auf ein Wachstum von mehr als zwei Prozent in der Eurozone hin.

