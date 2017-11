Apple-Aktie nachbörslich mit neuem Allzeithoch - Gute Quartalszahlen

Apple hat seine einjährige Erholung dank einer starken iPhone-Nachfrage im Schlussquartal fortgesetzt und mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für das laufende erste Geschäftsquartal erwartet der Technologiekonzern einen Rekordumsatz, getrieben durch den Absatz des bislang teuersten iPhone-Modells der Unternehmensgeschichte. Das kam am Markt gut an. Die Apple-Aktie zog im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion auf Nasdaq.com um 3,3 Prozent an auf 173,74 US-Dollar.

Der Absatz des Kultsmartphones stieg im Vorjahresvergleich um 2,6 Prozent auf 46,7 Millionen Geräte. Die Nachfrage nach dem iPhone, das rund zwei Drittel zum Gesamtumsatz beisteuert, und der Anstieg der Verkauf von iPad-Tablets und Macintosh-Rechnern bescherten Apple den vierten Anstieg des Quartalsumsatzes und den dritten des Quartalsgewinns in Folge. Der Umsatz in China, einem für Apple wichtigen Markt, legte erstmals seit Anfang 2016 wieder zu.

Die neuen Smartphonemodelle iPhone 8 und iPhone 8 Plus, die am 22. September in die Verkaufsregale kamen, gaben dem Umsatz im Schlussquartal zwar einen Schub - aber bei weitem keinen so kräftigen wie sonst üblich.

Der Umsatz in dem am 30. September zu Ende gegangenen Schlussquartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 52,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um 19 Prozent auf 10,71 Milliarden oder 2,07 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit einem Gewinn von 1,87 Dollar je Anteil bei Einnahmen von 50,69 Milliarden Dollar gerechnet.

Für das laufende Quartal erwartet Apple einen Umsatz von 84 bis 87 Milliarden Dollar, das ist weit mehr als der bisherige Umsatzrekord von 78,35 Milliarden Dollar in den letzten drei Monaten 2016.

DJG/DJN/sha/gos

Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com, Brendan Howard / Shutterstock.com, Iakov Filimonov / Shutterstock.com