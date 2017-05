Der Nebenwerte-Spezialist und Chefredakteur vom Anlegerbrief erwirtschaftet mit seinem Muster­depot seit 1999 eine Rendite von im Schnitt 16,8% pro Jahr.

Der DAX hat sich in der letzten Woche auf ein neues Allzeithoch vorgekämpft. Eine Eindeckung von Shortpositionen dürfte dabei den entscheidenden Schub gegeben haben. Trotz dieses sehr positiven Chartsignals ist für weitere Kursgewinne Rückenwind aus der Realwirtschaft notwendig, dort hat sich die Lage erstmals seit längerem etwas eingetrübt.

Skeptiker liegen falsch

Mitte April hatte der Anstieg der impliziten Volatilität an den Terminmärkten, ablesbar aus der Kursentwicklung des deutschen VDAX und des amerikanischen VIX, für Aufsehen gesorgt. Denn das sprach dafür, dass die Profis Turbulenzen erwarten und sich im Zuge dessen verstärkt absichern. Doch die Phase hat sich im Nachhinein als Luftnummer erwiesen, DAX und Dow Jones konnten eine kleine Schwächephase schnell beenden und die Volatilitätsindizes sackten wieder ab. Das zeigt erneut, dass die Marktteilnehmer trotz oder wegen der langen Rally unverändert nervös sind, und dass die Skeptiker einmal mehr danebengelegen haben.

Der Auftrieb lässt nach

Das sollte einen aber nicht zwingend zu der Einschätzung verleiten, dass die Rekordjagd nun ungebremst weitergeht. Denn der realwirtschaftliche Auftrieb, der die Rally nach unserer Einschätzung in den letzten Monaten entscheidend gestützt hat, hat zuletzt an Momentum verloren. In China hat sich der Miniaufschwung des Industrie-Einkaufs¬ma¬na¬ger¬in¬dex im April wieder in Luft aufgelöst, und die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in den USA mussten sogar einen kräftigen Dämpfer hinnehmen. Vor allem die Export- und die Beschäftigungskomponente lasteten auf dem Stimmungsbarometer. Besser sieht es noch in der Eurozone aus, der Industrie-Ein¬kaufs¬ma¬na¬gerindex ist auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen, und das trotz eines leichten Rückgangs in Deutschland.

Fazit zum DAX

Nach dem Anstieg auf ein Allzeithoch könnte der DAX bald eine Verschnaufpause einlegen, wenn der Rückenwind von der Realwirtschaft weiter nachlässt. Die immer noch weit verbreitete Skepsis gegenüber der Rally begrenzt aber das Rückschlagspotenzial. Nachdem der Index unser Kursziel erreicht hat, erhöhen wir dieses auf 13.500 Punkte.

Welche Aktien gehören in jedes Depot? Lesen Sie jetzt jede Woche den Investment-Tipp von Holger Steffen (kostenlos)! Der Nebenwerte-Spezialist und Chefredakteur des Anlegerbriefs erwirtschaftet mit seinem Muster­depot seit 1999 eine Rendite von im Schnitt 16,8% pro Jahr .

» Jetzt kostenlos den wöchentlichen Investment-Tipp von Holger Steffen erhalten!



- Der Autor oder ein Mitautor hält direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine). - Der "Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine) - In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9), für den die Anlegerbrief Research GmbH ein entgeltliches Beratungsmandat hat, sind der folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine).

"Der Anlegerbrief" ist der Börsenbrief für chancen-orientierte Anleger. Seit dem Jahr 1999 erzielen die Analysten des Anlegerbriefs für ihre Leser eine außergewöhnliche Performance. Weitere Infos zum Anlegerbrief ...



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.