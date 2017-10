APA ots news: Sparbuch sticht Vorsorgeprodukte - ANHÄNGE

Entwicklung des Finanzvermögens privater Haushalte bis Juni

2017

Wien (APA-ots) - Das Investment in Vorsorgeprodukte ist in Österreich

unterdurchschnittlich. Nur ein Fünftel des gesamten Geldvermögens der

privaten Haushalte von 638 Mrd EUR (Stand Juni 2017) entfällt auf

Produkte für die Altersvorsorge, während der Anteil im EU-Schnitt

fast doppelt so hoch ist. In Österreich ist dieses Anlagesegment in

den letzten zwanzig Jahren nur schwach gewachsen. In den meisten

übrigen EU-Mitgliedstaaten investierten Haushalte im selben Zeitraum

mehr in Vorsorgeprodukte. Kurzfristig verfügbare Einlagen sind

derzeit - wie auch in den vergangenen Jahren - die bei Weitem

beliebteste Anlageform der österreichischen Haushalte, obwohl damit

kaum Erträge erzielt werden konnten.

"Sicherheit und Verfügbarkeit sind seit einigen Jahren unverrückbare

Prämissen der heimischen Sparer, wodurch sich auch das

überdurchschnittliche Interesse an Einlagen im Vergleich zum

EU-Schnitt erklärt", erläuterte Dr. Johannes Turner, Direktor der

Hauptabteilung Statistik, bei einer Pressekonferenz der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). "Selbst reale Erträge bei oder

unterhalb der Nulllinie werden hierfür in Kauf genommen." Einlagen

warfen 2016 nominell 0,28 Prozent ab, Lebensversicherungen und

Pensionskassenansprüche erzielten infolge der dort enthaltenen

Wertpapiere im Vergleichszeitraum dagegen 4,36 Prozent Rendite.

Insgesamt erreichten Österreichs Haushalte 2016 mit allen

Veranlagungen einen nominellen Ertrag von 2,4 Prozent (real 1,5

Prozent).

Vorsorgeprodukte spielen in der Finanzveranlagung österreichischer

Haushalte aber eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Mit nur 21

Prozent oder 134 Mrd EUR des gesamten Geldvermögens waren in

Österreich betriebliche und private Vorsorgeprodukte wie

Lebensversicherungen (81 Mrd EUR), kapitalgedeckte Pensionsansprüche

(43 Mrd EUR) und Ansprüche aus betrieblichen Vorsorgekassen (10 Mrd

EUR) im europäischen Vergleich äußerst schwach ausgeprägt (Stand:

Ende Juni 2017). In Deutschland lag dieser Anteil bei über 30

Prozent, im EU-Durchschnitt sogar bei 38 Prozent. Seit 1996 ist das

Volumen der Vorsorgeprodukte in Österreich auch kaum gestiegen. Eine

Vielzahl an EU-Mitgliedstaaten lässt hier eine deutlich dynamischere

Entwicklung erkennen. Allerdings weisen staatliche Pensionssysteme,

deren Gestaltung das Vorsorgeverhalten der Haushalte beeinflusst,

innerhalb Europas markante Unterschiede auf.

Österreichs Haushalte haben in den zwölf Monaten bis Juni 2017 rund

15,6 Mrd EUR oder 7,6 Prozent ihres verfügbaren Einkommens nicht

konsumiert. Diese Mittel wurden vor allem für den Aufbau des

Geldvermögens (13,7 Mrd EUR) verwendet. Mehr als 80 Prozent dieser

Zuwächse beim Geldvermögen entfielen netto auf Einlagen, wobei

täglich fällige Produkte zulasten jener mit Bindungsfrist an

Bedeutung gewannen. Handelbare Wertpapiere spielten per saldo mit

Neuveranlagungen in Höhe von 320 Mio EUR keine Rolle, da der Zukauf

von Investmentzertifikaten durch Tilgungen von Bankanleihen annähernd

kompensiert wurde. Im Segment der Lebensversicherung überwogen die

Auszahlungen gegenüber den Neuveranlagungen, sodass es zu

Mittelabflüssen in Höhe von 1,3 Mrd EUR kam. Kapitalgedeckte

Pensionsansprüche sowie die Ansprüche an betriebliche Vorsorgekassen

stiegen hingegen im gleichen Zeitraum um 1,6 Mrd EUR (das sind 12

Prozent der gesamten Geldvermögensbildung).

