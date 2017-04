APA ots news: UNIQA mit konjunkturellem Rückenwind in Zentral- und Osteuropa (CEE) - BILD

Wien (APA-ots) -

* Konjunktur springt an - rund drei Prozent Wachstum

* Versicherungsmarkt wird profitieren

* Die Digitalisierung nimmt Einzug

In Zentral und Osteuropa (CEE) stehen die Vorzeichen auf Wachstum. In

den CEE-Ländern der UNIQA Gruppe (ohne Russland) expandiert die

Realwirtschaft mit 3,1 Prozent und die Wirtschaftsprognosen

bestätigen auch für 2018 und mittelfristig ein Wachstum von rund 3,0

Prozent. So wird etwa in Polen, dem umsatzstärksten CEE-Markt der

UNIQA Gruppe ein BIP-Wachstum von 3,5 Prozent (2017) und 3,2 Prozent

(2018) erwartet. Auch die Slowakei ist mit 3,4 (2017) bzw. 3,5

Prozent (2018) bei den stark wachsenden Märkten dabei. Leicht

geringer aber immer noch mit einem deutlichen Plus fällt das Wachstum

etwa in Ungarn aus (2017 und 2018: je 2,5 Prozent). Auch in Russland

(2017: +1,2 Prozent) und der Ukraine (2017: 2,5 Prozent) zeichnet

sich ein Aufschwung ab.

"Der Aufholprozess in dieser Region, die ja neben Österreich unser

zweiter Heimmarkt ist, ist intakt", zeigt sich Wolfgang Kindl, CEO

von UNIQA International, erfreut. "Darüber hinaus belegen Studien wie

auch unsere bisherigen Erfahrungen in der Region, dass das

Versicherungsgeschäft in Wachstumsmärkten im Schnitt in etwa doppelt

so schnell wächst wie die Gesamtwirtschaft. Daher rechnen wir damit,

dass UNIQA ausgehend von diesem soliden Wirtschaftswachstum in diesen

Märkten auch in den kommenden Jahren um fünf bis sechs Prozent

wachsen wird." Die in einigen Segmenten bereits gesättigten Märkte in

Westeuropa können da nicht mithalten.

Die Entwicklung in CEE wird durch viele für die

Versicherungsbranche wichtige Wachstumsfaktoren unterstützt: Impulse

kommen von der Ausweitung des privaten Konsums, niedrigen

Inflationsraten, einer Erholung der Kreditsektoren sowie dem Boom bei

KFZ-Neuzulassungen. Die Arbeitslosenraten in CEE erreichen zum Teil

Tiefststände, welche zuletzt vor der Finanzkrise in 2008/09 zu

beobachten waren.

Die Digitalisierung nimmt Einzug

"Die Herausforderungen der Zukunft wie die von der voranschreitenden

Digitalisierung ausgelösten fundamentalen Veränderungen in den

Kundenerwartungen verlangen auch von der Versicherungswirtschaft

schon heute neue und radikalere Antworten als irgendjemand vor sechs

Jahren vorhergesehen hätte. Digitalisierung wird einer der

wichtigsten Wachstumstreiber für die kommenden Jahre sein. In den

sich wandelnden Versicherungsmärkten müssen wir - zusätzlich zu

unseren klassischen Vertriebskanälen - mit unseren digitalen Services

und Dienstleitungen den modernen Kundenbedürfnissen entsprechen",

beschreibt Kindl die sich auch in CEE ändernden Kundenerwartungen.

"Daher forcieren wir jetzt massiv den digitalen Vertriebskanal. So

bieten wir aktuell in allen CEE Ländern via Online-Sales Auto

Haftpflicht & Kasko, Reise-, Home- und Krankenprodukte an. In manchen

Ländern gibt es die Möglichkeit zu Online-Chats mit Beratern, in

Ungarn bieten wir seit neuestem Schadensmeldungen und Abwicklung via

Videoschaltung an und in der Slowakei sowie in Tschechien kann der

Vertragsabschluss direkt am Computer oder Tablet des Beraters in

biometrischer und elektronischer Form abgewickelt werden."

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren

Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000

Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern

rund 10 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem

Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien,

Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,

Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch

Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Anfang Dezember 2016 hat UNIQA im Zuge der Konzentration auf das

Kerngeschäft in Österreich und CEE den Verkauf der italienischen

Konzerngesellschaften beschlossen. Der rechtliche Vollzug wird im

ersten Halbjahr 2017 erwartet.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Gregor Bitschnau, Pressesprecher

Tel.: +43 (01) 211 75-3440

Untere Donaustr. 21, A-1029 Wien, Österreich

E-Mail: presse@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0005 2017-04-05/08:24