APOTHEKE ADHOC knackt 7 Mio-Marke / Starkes Plus zum Vorjahr

Berlin (ots) - In den ersten vier Monaten des Jahres hat APOTHEKE ADHOC, die führende digitale Informationsplattform im Pharma- und Apothekenmarkt, das Wachstum fortgesetzt *). Im März erreichte das unabhängige Newsportal mit mehr als 7,2 Millionen Seitenaufrufen einen neuen Spitzenwert. Die dynamische Entwicklung wird sich mit der Einführung neuer Nutzerangebote weiter fortsetzen.

Mit 7,23 Millionen Seitenaufrufen toppte das Redaktionsteam im März die bisherige Bestmarke aus dem Oktober 2016 (5,4 Mio.). Der kräftige Zuwachs resultierte insbesondere aus den stark steigenden Besucherzahlen sowie einer gleich bleibend hohen Verweildauer.

Im ersten Jahresdrittel 2017 erzielte APOTHEKE ADHOC bei den Seitenaufrufen ein Plus von 46,4% zum Vorjahr, schaffte insgesamt 21,442 Mio. Seitenaufrufe (2016: 14,650 Mio.). Mit exklusiven Themen, darunter zum geplanten Amazon-Einstieg in den Apothekenmarkt, gelangen dem Redaktionsteam um die Chefredakteure Patrick Hollstein und Alexander Müller mehrere Scoops. Mit dem Livegang des Online-Fortbildungsangebots APOCLASS bietet die Plattform in Zukunft neben relevanten Nachrichten- und Hintergrundinformationen ApothekerInnen und PTA die Möglichkeit, sich über Marken, Produkte und Indikationen schnell und unkompliziert fortzubilden.

"APOTHEKE ADHOC, PTA Live und APOCLASS spiegeln schon heute die Zukunftsfähigkeit unserer Nutzer, drei Viertel kommen direkt aus der Apotheke. Wir begleiten unsere Zielgruppe unabhängig und konsequent digital", sagt Herausgeber Thomas Bellartz. "Die positive Entwicklung wird sich fortsetzen: 2017 werden wir erneut mehr als 50% zum Vorjahr zulegen. Das sichert die redaktionelle Qualität ebenso wie Investitionen in das Portal und neue Services für unsere Nutzer. Davon profitieren die Leser ebenso wie die Kunden, die immer stärker auf digitale Fach-Werbeformate setzen."

