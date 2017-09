Apple-Keynote im Live-Ticker - Präsentiert Tim Cook jetzt das iPhone X?

19:24 Uhr

Jeff Williams, Apples Chief Operating Officer, stellt neue Funktionen von WatchOS vor: Die Apple Watch unterscheidet jetzt verschiedene Pulsarten, zeigt den Puls direkt auf dem Bildschirm an und informiert ihre Träger, wenn der Puls trotz fehlender Aktivität zu hoch ist. Auch die Regelmäßigkeit des Herzschlags wird geprüft.

19:21 Uhr

Die Apple Watch ist laut Cook mittlerweile die Nr. 1 unter den Armbanduhren weltweit. Die Kundenzufriedenheit liege bei 97 Prozent. Um das zu beweisen, werden jetzt Videos von glücklichen Apple-Watch-Besitzern eingespielt, die erzählen, wie die Armbanduhr ihr Leben verändert hat.

19:19 Uhr

Das erst Produkt, um das es heute Abend geht, ist die Apple Watch.

19:14 Uhr

Angela Ahrendts ist auf der Bühne, um über das Thema "Retail" zu sprechen. Sie lobt die Teams in den Apple Stores und stellt ein neues Store-Konzept vor, dass die Apple-Läden offener und zu einem Platz des gemeinsamen arbeitens machen soll.

19:10 Uhr

Apple-Chef Tim Cook stellt den Apple Park vor. Dabei legt er vor allem großen Wert auf den Umweltschutz. Außerdem weist er auf das Visitors Center hin, das in den nächsten Monaten eröffnet werden und ein "großartiges AR-Erlebnis" bieten soll.

19:07 Uhr

"Wir sind heute hier, um über ein paar unglaubliche Produkte zu reden", sagt Cook. Doch zunächst gehen seine Gedanken zu allen Menschen, die von den Naturkatastrophen der vergangenen Tage betroffen waren.

19:04 Uhr

Tim Cook zollt Steve Jobs seinen Respekt. Vor Cooks Auftritt war eine Aufnahme von Jobs zu hören. "Es ist nur passend, dass Steve das Theater eröffnet", so Cook.

19:03 Uhr

Tim Cook betritt unter Applaus die Bühne.

19:01 Uhr

Mittlerweile ist der Stream im Zuschauerraum angekommen und wir blicken gespannt auf die Bühne. Auf dieser ist aktuell jedoch nur die Schrift "Welcome to the Steve Jobs Theater" zu sehen.

18:57 Uhr

Es geht los! Ein Video zeigt das neue Steve Jobs Theater von außen.

18:50 Uhr

Noch 10 Minuten bis zum Beginn des Apple Events. Der offizielle Stream zeigt bislang zwar nur das Vorschaubild, allerdings hat Apple wie gewohnt schon mal die Musik angeschaltet, um den Zuschauern die Wartezeit zu verkürzen.

18:45 Uhr

In den letzten Jahren standen die neuen iPhones, die bei der Keynote präsentiert wurden, normalerweise ab dem Freitag der Folgewoche in den Läden. Ob das beim iPhone X jedoch auch so sein wird, ist fraglich, denn im Vorfeld hatten immer wieder Gerüchte um Produktionsschwierigkeiten und einen deutlich späteren Verkaufsstart die Runde gemacht.

18:39 Uhr

In der Vergangenheit hatte Tim Cook immer wieder betont, wie wichtig Technologien für Augmented Reality in Zukunft sein werden. Werden wir daher heute neue AR-Apps für iPhone und iPad oder als völlige Überraschung sogar ein komplettes, neues AR-Gerät sehen?

18:31 Uhr

Apple-Chef Tim Cook ist vor dem großen Event auch schon aufgeregt. "Es ist ein großer Tag", twitterte er vorab.

It's a big day at Apple! We are honored and thrilled to host our first keynote at the Steve Jobs Theater this morning. pic.twitter.com/gyiqPJB46y - Tim Cook (@tim_cook) 12. September 2017

18:22 Uhr

Gleich geht's für die anwesenden Pressevertreter los, sie dürfen ihre Plätze im neu gebauten "Steve Jobs Theater" einnehmen. Dort soll Platz für 1.000 Journalisten sein.

18:15 Uhr

So reagieren Nutzer auf Twitter auf die anstehende Großveranstaltung:

Ich hab Angst vor der #Keynote.



Noch brauch ich kein neues iPhone. Noch. - bananarama (@lehoenie) 12. September 2017

18:03 Uhr

Steve Wozniak, Mit-Gründer von Apple, ist bereits vor Ort.

Ready for the excitement. (@ Steve Jobs Theater in Cupertino, CA) https://t.co/lT1xDVeyQ4 - Steve Wozniak (@stevewoz) 12. September 2017

17:48 Uhr

Mit dem iPhone X will Apple den zweiten Platz im Smartphone-Markt zurückerobern. Den musste das Unternehmen nämlich jüngst abgeben - an einen anderen Konkurrenten aus Fernost.

17:18 Uhr

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Apple, der zwar seit 2011 besteht, aber erst im vergangenen Jahr kurz vor der damaligen Keynote verifiziert wurde, herrscht übrigens weiter gähnende Leere. Ob der erste offizielle Tweet wohl im iPhone-Jubiläumsjahr abgesetzt wird?

17:08 Uhr

Sollten sich die Spekulationen bestätigen, dass Apple am Abend nicht nur ein, sondern gleich 3 neue Modelle präsentiert, die in unterschiedlichen Preisklassen spielen, könnte man dem iPhone-Konzern eine clevere Geschäftsstrategie bescheinigen. Dann hätte das Unternehmen nämlich iPhones für jeden Geldbeutel auf dem Markt.

17:03 Uhr

Wenn die Veranstaltung läuft, dürften Anleger einen genauen Blick auf die Entwicklung der Apple-Aktie in New York werfen. Denn üblicherweise lässt sich am Aktienkurs während der Keynote recht gut ablesen, wie Anleger und Analysten Apples Ankündigungen bewerten. Aussagekräftig wird aber dann wohl erst die Entwicklung in den kommenden Wochen sein. Denn die Apple-Aktie ist vor der Keynote bereits heiß gelaufen, möglicherweise nehmen nach der Veranstaltung viele Anleger Gewinne mit.

Aktuell ist an der US-Techbörse NASDAQ bei Apple-Titeln ein leichtes Minus zu sehen.

16:04 Uhr

Ein bekannter Apple-Analyst hat sich übrigens überlegt, wie Apple seine Kunden überzeugen könnte, auch bei einem vierstelligen Einstiegspreis zuzuschlagen und auf das neue iPhone umzusteigen. Sein Vorschlag: "Freebies".

15:32 Uhr

In den vergangenen Wochen machten bereits diverse Gerüchte und Spekulationen um das erhoffte neue Super-iPhone die Runde. Insbesondere der Preis wurde dabei heiß diskutiert. Dem Vernehmen nach dürfte Apple mit dem Gerät neue Maßstäbe setzen, auch beim Verkaufspreis, der wohl bei über 1.000 Dollar liegen wird. Schuld daran soll übrigens ausgerechnet Apples größter Konkurrent Samsung sein.

15:03 Uhr

Auf Twitter wird über den Deutschland-Start von Apple Pay spekuliert.

#Apple hat Vertreter deutscher Banken zu Event am 12.09.17 eingeladen. Wohl nicht ohne Grund. #ApplePay 🇩🇪 #iPhone8 - Ehssan Khazaeli  (@EhssanKhazaeli) 11. September 2017

Siri selbst hatte die Information zuvor geleakt:

14:41 Uhr

Hat eine versehentlich live gegangene Webseite ein mögliches neues Apple-Produkt enthüllt, das bislang keiner auf dem Schirm hatte? Das Blog "9to5Mac" berichtet, dass der Kreditkartenherausgeber Discover Informationen über eine Cashback-Promotion veröffentlicht hat. Ausgeschlossen von der Aktion sind der Website zufolge das iPhone 8, das iPhone 8+, das iPhone X Edition, der Apple TV, die Apple Watch Series 3 sowie der iPod touch (7th Generation). Mit einem neuen iPod haben Experten im Vorfeld nicht gerechnet.

Unklar ist, ob der Kreditkartenbetreiber hier nur Platzhalterprodukte eingesetzt hat. Schließlich soll das neue iPhone dem Vernehmen nach "iPhone X", nicht aber "iPhone X Edition" heißen.

14:04 Uhr

Hier wird die Veranstaltung heute Abend stattfinden: Auf Apples neuem Spaceship-Campus im neu gebauten "Steve Jobs Theater".



13:27 Uhr:

Der Apple-Store ist offline. Das ist gängige Praxis vor jeder Keynote, da Apple im Hintergrund bereits die neuen Produkte in den Online-Shop einpflegt.

13:12 Uhr:

Neben vielleicht gleich drei neuen iPhone-Modellen wird Apple wohl auch Neuigkeiten zur Apple Watch präsentieren, bei der man sich endlich die Ausstattung mit einem LTE-Modul erhofft. Auch beim Apple TV dürfte das Unternehmen nachlegen - eine 4K-Auflösung wäre hier wünschenswert.

12:26 Uhr

Worauf können sich Apple-Fans freuen? Die Keynote wird ganz im Zeichen des neuen iPhone stehen. Vor wenigen Tagen sorgte ein Leak für Aufregung: Möglicherweise wir das Unternehmen aus Cupertino heute Abend nicht nur ein, sondern sogar drei neue iPhones vorstellen

11:45 Uhr:



Unsere finanzen.net Redaktion begleitet heute Abend ab 18:30 Uhr wie gewohnt live die Präsentation der neuesten Produkte von Apple. Spekulationen zufolge wird Fans und Anleger eine Show der Superlative erwarten - immerhin feiert das Flaggschiff von Apple, das iPhone, 2017 seinen zehnten Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums erwarten Fans mindestens ein neues Highend-Gerät.

Ob der IT-Riese aus Cupertino die Erwartungen enttäuscht, erfüllen oder gar schlagen kann und wie die Apple-Aktie auf das Event reagieren wird, das erstmals im "Steve Jobs Theater" stattfindet, erfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.



